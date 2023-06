Dodelijk slachtoffer fietsongeluk Oostenrijk is topondernemer uit Brabant

De man met wie hij fietste was een collega van de Brabantse ondernemer. Hij raakte ook gewond, en moest in het ziekenhuis in Zell am See worden opgenomen. Het is niet duidelijk hoe deze 54-jarige man eraan toe is. De Van Dijk Groep laat weten ’intens verdrietig’ te zijn na het overlijden van hun topman.

’Een nacht die volgde op een dag die in het teken stond van genieten’, staat in een verklaring, die vergezeld is van een foto van het verongelukte slachtoffer. „Genieten, dat kon Erik als geen ander. Hij deelde zijn geluk graag. ’Geniet van het leven, want het duurt maar even’, klonk zijn levensmotto. Dat zijn leven maar zo even mocht duren, is niet te bevatten. Eriks avontuur is veel te vroeg ten einde gekomen. Wij gaan hem ongelooflijk missen als collega en als vriend en wij beloven dat wij met volle teugen van het leven blijven genieten.”

’Ik zal je missen’

Veel mensen reageren geschokt op het bericht, de condoleances stromen binnen bij de onderneming uit Gemert. „Altijd opgewekt en denken in oplossingen”, meldt een bekende van het slachtoffer. „Ik zal je missen.” Anderen zeggen dat het ’niet te bevatten’ is en dat ’woorden tekortschieten’. Een woordvoerster van de Van Dijk Groep laat weten dat de onderneming op dit moment geen andere toelichting zal geven op de verklaring.

Bekijk ook: Nederlander dood na val met fiets in Oostenrijkse beek

Van Dijk - die in de voetsporen van zijn vader stapte als ondernemer en zich met zijn zus toelegde op onder andere bouw, vastgoed en financiering - kwam om in de Oostenrijkse bergen. Hij zag in het donker een beek over het hoofd, viel drie meter naar beneden, kwam in de bedding terecht en stierf ter plekke.

De beide Nederlanders fietsten van het dorp Neukirchen naar het dorp Bramberg am Wildkogel, dat ook bekend is omdat Ajax er enkele malen een trainingskamp had. Volgens de politie van de deelstaat Salzburg droegen de slachtoffers geen helm. Dat is in het Alpenland alleen voor kinderen verplicht.

Toerisme

Oostenrijk zet enorm in op fietstoerisme in de zachtere maanden. Waar het land deze periode voorheen vooral werd bezocht door wandelaars, zijn het nu voornamelijk toeristen op trappers die ernaartoe gaan. Het land staat zeker bij Nederlanders bekend om de wintersport, maar probeert uit alle macht het zomertoerisme meer in de schijnwerpers te krijgen.

Dat lukt gestaag: inmiddels komt zo’n 40 procent van de Hollandse bezoekers in de zomerperiode. Die worden onder meer gelokt met fietsvakanties. Langs de Donau loopt een beroemde fietsroute, maar ook door de heuvels en bergen worden meer en meer gemarkeerde routes uitgerold. De elektrische fiets speelt daarbij een cruciale rol, zeker voor de minder geoefende fietser die toch al die hoogtemeters wil overwinnen. De verhuur van tweewielers heeft dan ook een vlucht genomen.