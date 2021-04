’D-reizen geeft aan dat eisen voucherfonds te streng zijn’

Met het voucherfonds van 400 miljoen euro wil het kabinet leningen verstrekken aan aanbieders van pakketreizen. Ze kunnen daarmee klanten terugbetalen voor wie hun vakantie door corona in rook is opgegaan. D-reizen poogde onlangs al geld te krijgen uit het fonds om het hoofd boven water te kunnen houden, maar de rechter ging daar niet in mee. Bovendien was het de vraag of het bedrijf als bemiddelaar wel in aanmerking zou komen voor het steunpakket. De onderneming waarschuwde al voor een dreigend faillissement.

’Verschrikkelijk zuur’

VVD-Kamerlid Thierry Aartsen vindt het ’verschrikkelijk zuur’ dat er pas afgelopen vrijdag, na vijf maanden, duidelijkheid kwam over de exacte spelregels. „Het steunpakket had toch als doel om snel geld te krijgen bij de ondernemers”, zegt de liberaal verontwaardigd. „D-reizen geeft aan dat de eisen veel te streng zijn. Het laatste wat we willen is een domino-effect van faillissementen.”

Minister Van ’t Wout noemt het nieuws over D-reizen „vreselijk voor de mensen die er werken.” De VVD-bewindsman zegt dat het voucherfonds in de ’komende weken’ tot uitbetaling gaat leiden. Hij vraagt om begrip: „Er is ongelooflijk hard aan gewerkt en het was echt een ingewikkelde regeling.”

Doorstart

SP-Kamerlid Van Kent hoopt dat het kabinet zich ’dienstbaar’ wil opstellen bij mogelijke doorstart van het Nederlandse bedrijf. De minister wil voorlopig afwachten wat er gaat gebeuren: „Het is niet automatisch zo dat de overheid gelijk een rol heeft.”