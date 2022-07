Feyenoord maakt dubbelslag met Oussama Idrissi en Quinten Timber

De huurdeal van Idrissi was gezien het hoge salaris van de aanvaller een ingewikkelde. Maar Feyenoord wist de concurrentie uit vooral Spanje toch van zich af te schudden. Trainer Slot speelde daar een grote rol in. Hij werkte met Idrissi samen bij AZ en was voor de speler een belangrijke reden om voor De Kuip te kiezen.

De zevenvoudig Marokkaans international speelde in Nederland bij FC Groningen en AZ voordat hij in 2020 na een goed seizoen onder Slot voor twaalf miljoen euro zijn droomtransfer naar Sevilla maakte en een contract tot de zomer van 2025 tekende. Ondanks de hoge verwachtingen slaagde hij er nog niet in een vaste basisspeler te worden.

In 2021 verhuurde Sevilla hem een half jaar aan Ajax, werd de dribbelaar door Erik ten Hag geprezen om zijn kwaliteiten en inzet, maar kwam hij slechts zeven duels in actie, omdat de Amsterdammers nauwelijks blessures en schorsingen kenden. Het afgelopen seizoen was Cadiz zijn tijdelijke onderkomen, waarmee hij handhaving in La Liga wist te bewerkstelligen. Bij Feyenoord hoopt hij de weg omhoog verder in te zetten.