Turkse docenten stappen op

Toch denkt Klaas Hiemstra van School en Veiligheid het vertrek te kunnen verklaren: „Kennelijk voelen deze docenten zich onder druk gezet en gecontroleerd; of ze wel trouw zijn aan de Turkse staat. Ze zijn vermoedelijk bang, maar openlijk wordt dat niet gezegd.”

Op De Roos in Zaandam zijn inmiddels 120 van de 400 Turkse kinderen vertrokken, omdat ouders toch liever niet willen dat hun kind op een school zit die volgens de ’lijst Erdogan’ gelieerd is aan de islamitische geestelijke Gülen. In Purmerend zit ook een vestiging van De Roos; daar zijn zeven kinderen vertrokken. In totaal hebben in de steden Amsterdam, Purmerend, Zaandam en Rotterdam ouders van acht scholen ruim 200 scholieren van vermeende Gülenscholen gehaald.

Onderwijswethouder Dick Emmer van Zaanstad: „Ik heb helaas ook vernomen dat er docenten zijn opgestapt. Daar kun je niets tegen doen. We kunnen alleen zorgen dat de uitgeschreven kinderen op een andere school terechtkomen en dat is gelukt. Daarnaast waren er nog zeven kinderen die niet kwamen opdagen en daar is dinsdag de leerplichtambtenaar langs geweest.”

Volgens Hiemstra lijkt het redelijk stil op scholen met Turkse leerlingen. „Maar onderhuids broeit het. Ouders halen niet zomaar hun kind van school af. En de mislukte coup wordt in de scholen wel aan de orde gesteld, maar Turkse kinderen en docenten blijken er liever niet al te veel op in te gaan.”

Op het Cosmicus College in Rotterdam zijn 27 Turkse middelbare scholieren uitgeschreven door de ouders. „We vrezen dat dit nog niet het einde is, sinds we op de Gülen-lijst staan van de Turkse staat. Ouders staan onder een enorme sociale druk; sommigen kwamen huilend zeggen dat ze het Cosmicus echt een goede school vinden, maar dat ze niet anders konden”, vertelt woordvoerder Wilma Raamsdonk.

De Stichting Islamitisch Onderwijs Zaanstad (SIOZ) is het inmiddels zat. De stichting daagt vier ouders vrijdag voor de rechter om negatieve uitlatingen over de islamitische basisschool De Roos. SIOZ wil dat de ouders hier per direct mee stoppen en eist rectificatie. „De school wordt een terroristische organisatie genoemd, de medewerkers Gülen-terroristen. Dit zijn onrechtmatige valse beschuldigingen”, aldus advocaat Marcel Dekker.