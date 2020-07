Brand in kathedraal Nantes mogelijk aangestoken

Eentje ter hoogte van het orgel en aan weerszijde van het schip, zo weet Het Nieuwsblad. „Dit is geen toeval”, sprak men tijdens de conferentie uit. Er wordt daarom gedacht aan brandstichting.

Het vuur werd even voor 08.00 uur zaterdagochtend ontdekt in de kathedraal van Sint-Pieter en Sint-Paulus, een officieel historisch monument in de stad in het westen van Frankrijk. Zestig brandweerlieden werden ingezet om het vuur te blussen. Omstreeks 10.20 uur was de brand onder controle.

Op foto’s en video’s op social media is het vuur in het historische gebouw te zien. De bouw van de kerk begon in de 15e eeuw. Pas in de 19e eeuw was het bouwwerk klaar.

Het is niet de eerste keer dat het gebouw schade oploopt. In de Tweede Wereldoorlog richtte een bombardement aardig wat schade aan en in 1972 woedde een enorme brand in het gebedshuis, waarna een complete renovatie van het interieur volgde.