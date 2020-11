Man (34) ernstig gewond bij val tijdens arrestatie

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP

RIJNSBURG - Een 34-jarige man in Rijnsburg (Zuid-Holland) ligt in het ziekenhuis omdat hij viel terwijl de politie hem arresteerde. Hij liep bij zijn val ernstig hoofdletsel op, meldt het OM. De Rijksrecherche onderzoekt wat er precies is gebeurd, hoe de man is gevallen en of de politie juist heeft gehandeld.