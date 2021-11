Chinese man beboet met 27.580 euro voor verzwijgen coronacontact

De man, genaamd Cao, zou hebben verzwegen dat hij met coronapatiënten in een hotel had verbleven en dat hij koorts en andere Covid-gerelateerde symptomen ontwikkelde tijdens een zakenreis naar Vietnam. Hij zou ook quarantaineregels hebben overtreden nadat hij in april naar huis was teruggekeerd en zijn hotelkamer uitsloop om vrienden te ontmoeten. Cao testte na thuiskomst positief op Covid-19, evenals vier andere mensen met wie hij in Vietnam was geweest.

Het Chinese vasteland en Hong Kong zijn de laatste plekken met de zogenaamde 'Covid Zero'-aanpak, die goed werkte bij het terugdringen van gevallen in het eerste jaar van de pandemie. Landen als Singapore en Australië zijn inmiddels echter afgestapt van Covid Zero omdat de aanpak niet bestand bleek tegen de meer besmettelijke Delta-variant.

Ook elders in de wereld kan het overtreden van coronaregels tot zware straffen leiden. In Zuid-Korea riskeren mensen die de quarantaine overtreden of valse informatie geven over hun verblijfplaats een boete van 10 miljoen won (7436 euro). In Australië is het overtreden van coronaregels een strafbaar feit dat kan leiden tot boetes tot 10.000 euro.