LIVE | Wetenschap ontdekt waarom AstraZeneca bloedstolsels kan veroorzaken

Meerderheid Nederlanders voor behoud kernergie

De meerderheid van Nederland is voor behoud of het flink laten toenemen van kernenergie in Nederland als duurzame vorm van energieopwekking. Met name kiezers van rechtse partijen waarderen het opwekken van stroom in kerncentrales, maar ook kiezers van D66, CDA en Volt zijn in meerderheid positief.