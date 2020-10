13 jaar cel voor Griekse leider Gouden Dageraad

De antisemitische Michaloliakos is een bewonderaar van Adolf Hitler. Vijf andere oud-parlementariërs kregen ook 13 jaar gevangenisstraf opgelegd, melden Griekse media.

In het proces staan in totaal 68 (oud-)politici en andere leden van Gouden Dageraad terecht voor onder meer moordpogingen, illegaal wapenbezit en geweld. Zij waren al schuldig bevonden aan lidmaatschap van een criminele groepering. Vier andere ex-parlementariërs kregen vijf jaar cel. De rechtbank legde partijlid Yorgos Roupakias een levenslange celstraf op voor het doodsteken van een antifascistische rapper in 2013.

Paramilitaire groep

De rechtszaak tegen de extreemrechtse beweging begon in 2015. De moord op de rapper bracht het strafrechtelijk onderzoek naar de paramilitaire groep op gang. Gouden Dageraad-leden hebben vooral veel geweld gebruikt tegen migranten.

Gouden Dageraad is sinds vorig jaar niet meer vertegenwoordigd in het parlement. Daarvoor zijn andere partijen met extreemrechtse sympathieën in de plaats gekomen.