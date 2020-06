Verpleegkundigen België slepen Staat voor rechter

Behalve nalatigheid, verwijten de organisaties de overheid ook een gebrek aan vooruitziendheid tijdens de coronacrisis. Volgens de federaties probeerden zij minister De Block en de betrokken instanties meermaals in te lichten over „moeilijke en gevaarlijke situaties” in de zorgsector, zowel in het ziekenhuis en zorgcentra als in de thuiszorg. „Al deze pogingen waren tevergeefs”, aldus FNIB en FIIB.

De vakorganisaties zochten maskers en beschermingsmateriaal, vroegen om systematische testen en psychologische ondersteuning, „zonder enige consideratie door de minister”, hekelen ze. De FNIB en de FIBB schreven ook een officiële brief naar minister Daniel Bacquelaine (Pensioenen), om te eisen dat het beroep van verpleegkundige erkend wordt als zwaar beroep.