’Ruimte voor een lach en een traan’ Nederland is ’Pruijcken Kabinet’ rijker: tweede leven voor gedragen haarwerk

Initiatiefnemer José van Kippersluis (l.) en Inge van Gulden nemen alle tijd voor de vrouwen die om welke reden dan ook een pruik nodig hebben. Ⓒ Aldo Allessie

Amsterdam - In een heus ’Pruijcken Kabinet’ kunnen vrouwen die om welke reden dan ook kaal zijn geworden, vanaf donderdag een haarwerk komen uitzoeken. „Ons kabinet bevindt zich in een fijne rustige omgeving; met een ruime keuze en veel aandacht willen we de mensen een stukje blijer maken”, zegt initiatiefnemer José van Kippersluis.