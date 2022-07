Nog vijf woningen onbewoonbaar na windhoos in Zierikzee

ZIERIKZEE - Nog vijf woningen in Zierikzee zijn door de windhoos van maandag zo zwaar beschadigd geraakt dat er voor de bewoners andere huisvesting wordt gezocht. Het eerste gezin kan vrijdag al over, de andere vier huishoudens kunnen in de loop van volgende week in een andere woning terecht. Dat meldt woningcorporatie Zeeuwland.