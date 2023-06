Premium Het beste van De Telegraaf

Eerder slachtoffer Jamel L.: ’Hij stond met jerrycans klaar om alles plat te branden’

Door Gerda Frankenhuis Kopieer naar clipboard

Middelburg - Het supermarktdrama in Den Haag had voorkomen kunnen worden. Dat stelt een vrouw uit Middelburg die vorig jaar zo ernstig werd bedreigd door oud-tbs’er Jamel L. (56) dat ze zelfs met haar kind ondergedoken moest zitten. Ze heeft bij de politie in Zeeland tot tweemaal toe aangifte gedaan van ernstige bedreiging en afpersing.