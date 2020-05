Trump: ’Ik slik hydroxychloroquine tegen corona’

Het medicijn is een malariaremmer, maar Trump gebruikt het om te voorkomen dat hij het coronavirus krijgt. „Ik heb het mijn dokter gevraagd en hij zei dat het geen kwaad kon. Ik neem elke dag een pil. Volgens mij werk het, ik heb veel goede verhalen gehoord.”

In Nederland waarschuwde het College ter Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) eind april voor de ernstige bijwerkingen die de middelen kunnen geven.

WHO

Trump twijfelt nog over de hoogte van de Amerikaanse bijdrage aan de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Hij zegde de financiële steun eerder op, omdat hij vindt dat de WHO niet goed om is gegaan met de uitbraak van het coronavirus. Zaterdag meldden Amerikaanse media dat de bijdrage deels wordt hersteld.

„Ik zat te denken aan 40 miljoen dollar, maar sommige mensen vonden dat zelfs nog te veel”, zei de president. Trump maakt binnenkort meer bekend over de steun aan de WHO. „Ik wilde maandag niet spreken tijdens de digitale bijeenkomst van de WHO. Dat doe ik binnenkort.”

’Marionet van China’

Trump haalde wederom uit naar de gezondheidsorganisatie. „Het is een marionet van China. Alles draait daar om China. De WHO heeft slecht werk geleverd.”

Het Witte Huis reageerde eerder al op de toegezegde Chinese steun van 2 miljard dollar. „Dit is een poging van China om de aandacht af te leiden van de internationale roep om het erkennen van aansprakelijkheid voor de pandemie door de Chinese regering. China had de wereld eerder moeten waarschuwen. Het land moet veel meer betalen dan 2 miljard dollar.”