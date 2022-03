Neefje (15) blijkt na opgraving gedood door kogel, tante ontkent dat ze schot hoorde

In de zaak staan ook twee broers uit Amersfoort terecht. De jongste broer Youssef zou als 16-jarige jongen op 28 april 2021 zijn neefje hebben beschoten met het vuurwapen. Daarna verzweeg hij voor de hulpdiensten dat er een schot was gevallen. Omdat hij minderjarig is, wordt zijn zaak dinsdagmiddag achter gesloten deuren behandeld.

De tante wordt verweten dat ze een schot had gehoord, maar daarover niets zei tegen de hulpdiensten. Uit het sectierapport blijkt dat de jongen een kans op overleving had als dat wel was gebeurd. „Ze heeft cruciale informatie verzwegen”, stelt het OM, dat haar ook dood door schuld verwijt.

De jongen overleed in het ziekenhuis, waar werd uitgegaan van een ’onwelwording’. Pas nadat zijn lichaam was opgegraven bleek dat er iets vreemds aan de hand was.

Gaatje

Er werd op een mri-scan ’iets’ gezien in de rechter bilplooi van het slachtoffer. Op 5 mei werd de radiologische scan nader bestudeerd. De artsen dachten een gaatje te zien, mogelijk steekletsel.

Dat was voor het Openbaar Ministerie aanleiding om sectie te bevelen. Het lichaam van de jongen werd opgegraven. Het bleek dat hij was getroffen door een kogel die zijn linker bekkenslagader doorboorde. De revolver waarmee de kogel werd afgevuurd moet zo goed als zeker tegen zijn lichaam zijn gehouden.

De zaak tegen de zes jaar oudere broer dient woensdag. Hij zou zijn neefje hebben bestolen van zijn iPhone, een bankpas en zijn id-kaart.

Het wapen was vermoedelijk van de oudste, 22-jarige zoon des huizes. Hij staat woensdag terecht, maar was verder niet betrokken bij de schietpartij. In een afgeluisterd gesprek hoorde de politie de tante zeggen dat ze wist dat het wapen van haar oudste zoon was. „Maar dat gaan we niet vertellen.” Het geheugen van de tante laat haar tijdens de zitting volledig in de steek. Ze zegt het zich niet meer te herinneren.

Buren

Verschillende buren zeggen de knal en een schreeuw wel te hebben gehoord in de woning. Uit afgeluisterde telefoongesprekken blijkt de moeder de schotwond wel degelijk gezien te hebben. Het vuurwapen is daarna verstopt.