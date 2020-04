Brandweer waarschuwt voor brandgevaar door droogte

De veiligheidsregio’s waarschuwen mensen niet per ongeluk een natuurbrand te veroorzaken bijvoorbeeld door open vuur of het weggooien van sigaretten of glas. Ⓒ ANP

MAASTRICHT - De brandweer waarschuwt dat het risico op natuurbranden als gevolg van de aanhoudende droogte is toegenomen. Dat blijkt onder meer uit een tweet van de brandweer Zuid-Limburg zondag. De kans op een brand is met name groot in Noord-Brabant, Gelderland, Overijssel en Limburg, meldt de website natuurbrandrisico.nl, een initiatief van een groot aantal veiligheidsregio’s in Nederland.