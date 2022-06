25 gewonden bij lopen over hete kolen in Au

Het ziet er volgens lokale media naar uit dat een groep mensen dinsdagavond bijeen was gekomen voor een soort 'teambuilding' en dat lopen over hete kolen onderdeel van het programma was. De politie heeft een onderzoek ingesteld.

De vuurloop is een eeuwenoud ritueel waarbij mensen bijvoorbeeld angst willen overwinnen en zelfbeheersing tonen. Normaal treedt er bij het ritueel geen of weinig verbranding van de voetzool op.

Het duurde in Au even voor de pijn merkbaar was nadat de verbranding al had plaatsgevonden. Dit droeg er mogelijk aan bij dat deelnemers niet snel genoeg beseften hoe ernstig de situatie was. De regionale hulpdiensten moesten volgens plaatselijke media massaal uitrukken.