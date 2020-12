Keurmerk voor mondkapjes is klaar

Een vrouw met een mondkapje op straat in Amsterdam. Ⓒ ANP / HH

DELFT - Wie in een winkel een niet-medisch mondkapje koopt, kan vanaf begin volgend jaar zien of het mond-neusmasker voldoet aan alle eisen. Fabrikanten kunnen hun mondkapjes laten testen en een keurmerk krijgen. Dat certificaat, dat de afgelopen maanden is opgesteld, is nu klaar voor gebruik.