RIVM: 8306 positieve coronatesten, 430 minder dan zondag

De meldingen van ziektegevallen en positieve testen nemen de laatste dagen af. Op zaterdag ging het om 9819 meldingen en vrijdag werden er nog 11.127 nieuwe gevallen gemeld.

In de afgelopen zeven dagen zijn er bijna 67.000 positieve tests geregistreerd. Sinds het begin van de uitbraak in februari zijn ruim 368.000 Nederlanders positief getest.

Bekijk ook: Aantal opgenomen coronapatiënten met 52 gestegen

Stijging ziekenhuizen

De zorg blijft nog achter. Het aantal coronapatiënten in het ziekenhuis is met 52 toegenomen van 2493 naar 2545, meldde het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding (LCPS). Op de gewone verpleegafdeling liggen er 1958 mensen met corona, 48 meer dan een dag eerder, terwijl het aantal patiënten met Covid-19 op de intensive care gestegen is van 583 naar 587.