Kinderen op de achterbank, vrouw in de kofferbak...

De politie hield de auto aan in Doussard, niet ver van het meer van Annecy, op basis van ’informatie over de verdachte’, zo schrijft Le Parisien. De man is een bekende van de politie. Hij was met zijn gezin op vakantie geweest in Italië.

Wat er met de vrouw is gebeurd, is nog niet bekend. Haar ontzielde lichaam was in een koffer in de achterbak gepropt. De kinderen van het echtpaar zijn 6 en 8 jaar oud. Zij worden opgevangen. Dae man zit vast in afwachting van het onderzoek.