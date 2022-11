’BnnVara keek weg bij ziekmakende werkomgeving DWDD’

Het ging volgens de krant om extreme woede-uitbarstingen en publieke vernederingen tussen 2005 en 2020. Tientallen werknemers vielen ziek uit. Onder hen zou een aantal zelfs ptss-symptomen hebben.

BnnVara, de omroep die staat voor een sociale maatschappij en de veelbesproken uitzending van Boos over het The Voice-schandaal uitzond, greep niet in bij de aanhoudende klachten over het paradepaardje, zo blijkt. Nu erkent de omroep het grensoverschrijdend gedrag. Van Nieuwkerk had op zijn gedrag en de cultuur op de redactie moeten worden aangesproken, wordt nu gesteld. „Dat dit destijds niet is gebeurd, is pijnlijk voor de (oud-)collega’s die dit aangaat.”

Van Nieuwkerk zelf, die al jaren geen interviews meer geeft, heeft twee keer een reactie gegeven op de beschuldigingen, zo blijkt. In de laatste, een tikje meer deemoedige versie zegt hij: „Dat we kennelijk toch niet iedereen een veilig en prettig gevoel hebben kunnen geven en dat het zelfs collega’s heeft ziek gemaakt, dat spijt me enorm.” Desalniettemin lijkt hij met een milde blik naar zichzelf te kijken. „Ik was fanatiek, eigenwijs en streng. En ik kon af en toe lelijk uit mijn slof schieten. Waardeloos. Maar ik ben nu gemakshalve teruggevouwen tot een Eeuwige Driftbui. En dat was ik dacht ik niet.”

Toenmalig directeur van BnnVara Frans Klein die tegenwoordig televisiedirecteur bij de NPO is, erkent dat hij zag dat het ’heftig’ was om bij DWDD te werken en zegt te hebben ingegrepen toen de verloopcijfers onder het personeel hoger was dan bij andere programma’s. Maar ’in retrospectief’ heeft hij ’misschien onvoldoende’ gedaan.

In het Volkskrant-artikel wordt onder meer beschreven hoe een geluidsman na een technische fout in de uitzending in de ruimte boven de studio wordt toegeschreeuwd: „Jij had hier op je knieën moeten zitten, en moeten zeggen: sorry. Zeg sórry meneer Van Nieuwkerk.” Iets wat de man, te midden van collega’s die allemaal doodstil zijn, uiteindelijk doet. Medewerkers hebben tientallen van zulke incidenten beschreven. Hij toonde zich onberekenbaar, en kon zomaar in woede dingen roepen als: ’Wie uit 2 mavo heeft dit gemaakt?’ Of: ’Jij bent níéts waard.’

Pas onder leiding van de laatste eindredacteur Cécile Koekkoek maakt Van Nieuwkerk na een uitbrander aan een medewerker zijn excuses aan de redactie. De presentator huilde. Hij zou gezegd hebben dat het hem soms zwart voor zijn ogen wordt en dat dit iets is waar hij niet trots op is. Hij vertelde dat hij ’gif’ in zijn hoofd heeft. Dat hij in therapie zou moeten en hulp nodig heeft.