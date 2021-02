’Duitse wetenschappers moesten lockdown goedpraten en angst vergroten’

Een vrouw wordt afgevoerd door de politie tijdens een coronademonstratie in Berlijn. Ⓒ ANP / HH

BERLIJN - In Duitsland is veel ophef ontstaan over de grote druk die de Duitse regering van kanselier Angela Merkel inzette op wetenschappers om de harde lockdown goed te praten en angst te vergroten. De oppositie in de Bondsdag eist opheldering.