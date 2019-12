Ⓒ Richard Mouw

AMSTERDAM - Het was weer dringen in de winkelstraten afgelopen weekend. Tot en met zaterdag werd er voor bijna 3 miljard euro gepind, blijkt uit de laatste gegevens van de Betaalvereniging. Ter vergelijking: in een normale week pinnen we voor 2,4 miljard euro in winkels. Op zaterdag waren er op het drukste moment nét geen duizend betalingen per seconde.