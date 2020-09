’Honderdduizenden mensen kregen vervuilde pillen’

In 2018 bleken in Nederland 180.000 patiënten met hartkwalen en hoge bloeddruk vervuilde valsartan te gebruiken, dat melden NRC en Zembla. In enkele merken van dit bloeddrukverlagend medicijn zat N-nitrosodimethylamine, afgekort NDMA. Uit dierproeven is bekend dat NDMA kankerverwekkend is. Uiteindelijk moesten 3,6 miljoen doosjes valsartan terug naar de apotheek om vernietigd te worden. Bij de eveneens met NDMA vervuilde bloeddrukverlager losartan ging het om 321.000 verpakkingen.

Een jaar later moesten enkele honderdduizenden gebruikers van de maagzuurremmer ranitidine stoppen met hun pillen. Meer dan één miljoen verpakkingen werden teruggehaald. In nagenoeg alle ranitidine zat NDMA. Eind 2019 riepen landen partijen metformine terug wegens NDMA-vervuiling. Dit keer kwam het in Nederland nog niet tot een terugroepactie. De medicijnfabrikanten doen nog onderzoek. In Nederland gebruiken 655.000 patiënten metformine. Het wordt door artsen voorgeschreven bij diabetes type 2.