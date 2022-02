Witte Huis noemt ombrengen nieuwe leider IS een ’mijlpaal’

De Amerikaanse president Joe Biden zei eerder op de dag al dat met het ombrengen van Al-Hashimi al-Qurayshi een „grote terroristische dreiging is verwijderd”. Het Witte Huis stelt dat de omgebrachte leider, die Abu Bakr al-Baghdadi na zijn dood in 2019 opvolgde, een „significante rol” had in de organisatie. De VS verwachten dat IS hem gaat vervangen en houden contact met coalitiepartners om de dreiging van de terreurorganisatie nauwlettend in de gaten te houden.

De operatie, waarbij geen Amerikanen sneuvelden, begon woensdag op het moment dat Biden zijn telefoontje met de Franse president Emmanuel Macron over een ander onderwerp afrondde. Naar verluidt kwamen meerdere familieleden om het leven toen Al-Hashimi al-Qurayshi zichzelf opblies.

Aanval met speciale eenheden

Er werd bewust gekozen voor een aanval met speciale eenheden van het Amerikaanse leger in plaats van een luchtaanval. „We hebben deze keuze gemaakt om het aantal burgerslachtoffers tot een minimum te beperken”, aldus Biden. Het Amerikaanse leger ligt onder vuur vanwege luchtaanvallen die in het verleden aan tientallen burgers, in onder meer Syrië, het leven kostten. Defensieminister Lloyd Austin vroeg de top van zijn ministerie vorige week in een brief om „meer inspanningen om burgerdoden te voorkomen”.

Amerikaanse media hebben op basis van getuigen en berichten op sociale media gereconstrueerd wat is voorgevallen in het noordwesten van Syrië. Amerikaanse speciale eenheden arriveerden met helikopters en omsingelden een huis in de buurt van de grens met Turkije. Bewoners zouden via luidsprekers zijn opgeroepen zich over te geven, schrijft The New York Times.

Uiteindelijk ontstonden zware gevechten. Het huis liep daarbij zware schade op. Een van de helikopters zou tijdens de operatie technische problemen hebben gekregen. Het toestel moest aan de grond worden gezet en zou later zijn verwoest door een Amerikaanse luchtaanval. De speciale eenheden vertrokken uiteindelijk in de overgebleven helikopters. Het Witte Huis deelde op Twitter een foto van Biden die de operatie live volgt vanuit de VS.