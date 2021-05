Hamer voorzichtig optimistisch over formatie: ’Als je niet denkt dat het kan, moet je er niet aan beginnen’

De SER-voorzitter van PvdA-huize kwam woensdagavond langs bij Kamervoorzitter Vera Bergkamp voor haar eerste gesprek als opvolger van informateur Herman Tjeenk Willink.

Hamer durft geen concrete datum te noemen voor de afronding van haar opdracht. Eerder op de dag viel de datum van 6 juni. Dan zou in beeld moeten hebben welke politieke partijen met elkaar gaan proberen om een kabinet te vormen. „We gaan ons best doen om zo ver mogelijk te komen, maar als er iets is dat ik bij de SER heb geleerd is dat je het nooit over data moet hebben maar over de inhoudelijke ambitie, ” aldus Hamer.

Ze blijft erbij dat het financiële coronaherstelplan de eerste prioriteit heeft. Voor het herstelplan stelt ze een ’zwaluwstaartmodel’ voor: „dus als je tóch gaat investeren, investeer dan ook direct in duurzaamheid of digitalisering.”

Vrijdag

Hamer gaat vrijdag al verder aan de slag, maar kan geen concreet tijdspad schetsen. „Onderdeel van de nieuwe bestuurscultuur is dat ik jullie niet precies kan vertellen wat we bij elke stap gaan doen, we moeten het gaan beleven met z’n allen.” Vrijdag voert Hamer misschien ook al de eerste gesprekken, waarschijnlijk met Tjeenk Willink. Van hem hoopt ze te horen hoe hij de afgelopen weken heeft beleefd.

Het debat over het eindrapport van Tjeenk Willink leverde donderdagmiddag geen vuurwerk op. VVD-leider en demissionair premier Mark Rutte lijkt voor nu weer uit de gevarenzone. Een motie van Denk-leider Azarkan die stelde dat Rutte geen geloofwaardig leiding kan geven aan de door de Kamer zo vurig gewenste nieuwe besuurscultuur, haalde het donderdag niet. De fracties van de VVD, D66, CDA, PvdA, GL, CU, Volt, JA21, SGP en Den Haan stemden tegen.