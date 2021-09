Onderzoeksrapport: vrouwen weggehouden bij wethouder Ivens door gemeente

De in juli opgestapte Ivens maakte zich schuldig aan opmerkingen waardoor vrouwen zich ongemakkelijk voelden, schrijven rapporteurs in een rapport dat maandag na een Wob-verzoek openbaar werd gemaakt. Wat Ivens precies heeft gezegd, blijft vooralsnog onduidelijk. Veel documenten zijn zwart gelakt. Een goed ingevoerde bron stelde eerder aan De Telegraaf dat het om ‘flirterig gedrag’ ging.

De meeste vrouwen hebben de opmerkingen als overdonderend, seksualiserend en grensoverschrijdend ervaren. Gedrag dat zich over een aantal jaren uitstrekte en bij een aantal het gevoel gaf in een onveilige situatie terecht te zijn gekomen, schrijven de rapporteurs die de klachten van de vrouwen ‘begrijpen’. Daarbij is het verschil in leeftijd en de ‘directe benadering’ van Ivens meegewogen.

’Niet serieus genomen’

De ambtenaren die hierover voor het eerst in 2019 aan de bel trokken, voelden zich niet serieus genomen door de gemeente. Zo werden zij weggehouden bij bijeenkomsten waar Ivens aanwezig was, waardoor de ‘dagelijkse routine’ van de vrouwen werd beperkt. Terwijl er voor de wethouder ‘weinig tot niets veranderde’.

De opstelling van de gemeente heeft de impact van het gedrag van Ivens op de vrouwen versterkt, stellen de rapporteurs. Het heeft bij ‘verschillende vrouwen’ geleid tot wrok en ongenoegen. Zij vinden dat er ‘in onvoldoende mate werd opgetreden door de ‘managers en de directeur’.

’Hiërarchieloze situatie’

Al is Ivens ‘op verschillende momenten’ tevergeefs aangesproken op zijn gedrag, onder meer door burgemeester Halsema. Maar Ivens leek zich aanvankelijk van geen kwaad bewust. De ex-wethouder ging volgens de onderzoekers uit van een hiërarchieloze situatie. ‘Hij heeft zich onvoldoende rekenschap gegeven van het effect van zijn handelen’.

De hele situatie kreeg vorig najaar volgens de rapporteurs een ‘dynamiek’ nadat vrouwen van anderen hoorden dat zij ook te maken hadden met ongewenst gedrag van Ivens. Door het onderlinge contact ‘is een sfeer gecreëerd’, waardoor de impact van Ivens’ gedrag volgens de rapporteurs ‘in enige mate is versterkt’. Al hebben de onderzoekers geen aanwijzingen gevonden dat vrouwen hun verhaal hebben afgestemd.