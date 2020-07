Tijdelijke fillers kunnen dramatische gevolgen hebben

Peter Velthuis: Er zijn mensen die niet vertellen dat ze tijdelijke fillers hebben omdat ze denken dat ze dan geen nieuwe filler krijgen.” Ⓒ ERASMUS MC

Rotterdam - Het inspuiten van tijdelijke fillers kan leiden tot het afsterven van huidweefsel en in het ergste geval zelfs blindheid veroorzaken. In de speciale kliniek van het Erasmus MC voor filler-complicaties komen gemiddeld twee mensen per maand waarbij het elders ernstig is misgegaan.