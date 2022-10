Vergeefs verzoek om voorarrest Mallorcaverdachte te schorsen

T. zit sinds de start van de strafzaak, vorige week dinsdag, weer in voorarrest omdat hij de schorsingsvoorwaarden had geschonden. Na zijn vrijlating in januari ging hij blowen en afgelopen zomer ging hij tegen het advies van de reclassering in met vrienden op vakantie. „Ik heb er afgelopen dagen veel over nagedacht. Het is niet de goede keuze geweest”, aldus T. Hij noemt het leven in de cel vreselijk. „Iets wat je niet wilt. Het brengt veel herinneringen terug aan die tijd”, zegt T. over zijn voorlopige hechtenis.

Hij wil graag weer terug naar zijn nieuwe opleiding. Daar dient hij vier dagen per week aanwezig te zijn. Hij heeft afgelopen jaar twee keer geblowd om zijn ADHD onder controle te krijgen, vertelde zijn raadsvrouw. Recent deed hij dat na de introductie van zijn nieuwe studie, waar hij twijfels en druk ervoer om studiegenoten over zijn situatie te vertellen.

T. blijft in de cel. De rechtbank zei te begrijpen „dat de opleiding heel belangrijk voor je is”, maar zegt ook „vraagtekens te hebben” bij de houding van T. De rechtbank herinnerde hem eraan dat de verdenkingen tegen hem groot blijven en de maatschappij nog steeds geschokt is over het geweld op Mallorca.

De Hilversummer ontkent betrokkenheid bij de dood van de 27-jarige Carlo Heuvelman uit Waddinxveen, waar het Openbaar Ministerie hem naast andere gewelddadigheden van verdenkt. Wel zei T. „dat iedereen daar in de gevechten, zowel de vrienden van Carlo als wij, een klein aandeel heeft gehad in dat wat ertoe leidde dat iemand is overleden.” Op de vraag van de rechter of hij zich een radertje voelt in het geheel, antwoordde T.: „Dat zijn we denk ik geweest, ja.”

Uit het psychologische rapport dat over T. is opgemaakt komt het beeld naar voren van een impulsieve jongen met ADHD die zich met veel bravoure presenteert. Hij zou in het gesprek bij zijn psycholoog hebben opgeschept over de klappen die hij uitdeelde en noemde die „de mooiste ooit.” Over deze sociaal onwenselijke antwoorden zegt hij nu: „Dat is een man die een muurtje opzet naar de buitenwereld.”

Wat zijn psycholoog betreft is geen behandeling nodig. Bij het opleggen van een celstraf heeft hij volgens haar baat bij een verblijf in een jeugdgevangenis.