Nog eens 43 scholen met het predicaat ’excellent’: zitten ze in jouw regio?

Scholen mogen zich na de toekenning drie jaar lang ’excellent’ noemen. In januari kregen al 55 scholen en schoolsoorten het predicaat. Vanwege de coronacrisis waren dat de eerste uitreikingen in twee jaar tijd. Het aantal excellente scholen is volgens een woordvoerder van de inspectie de afgelopen jaren redelijk gelijk gebleven.

Maandag krijgen 14 basisscholen, 8 scholen in het speciaal onderwijs en 21 schoolsoorten in het voortgezet onderwijs te horen dat ze (opnieuw) zijn geselecteerd. In het voortgezet onderwijs kan het dus zijn dat één school het predicaat voor meerdere schoolsoorten krijgt, bijvoorbeeld voor het vmbo-kaderonderwijs én het vmbo-basisonderwijs.

„Excellent worden is knap, maar excellent blijven is minstens zo knap”, aldus de woordvoerder. „Zeker gezien de omstandigheden van het lerarentekort en na een periode van coronamaatregelen.” Zo werkt basisschool Het Mozaïek in Arnhem aan zelfontwikkelde leermethoden, „gebaseerd op wetenschappelijke kennis en passend bij de leerlingen van de school.” Het team van de middelbare school Portus Juliana in Rotterdam wordt onder meer geprezen om de „verankering van het (t)huiswerkvrije onderwijs.”

Alle bijna 100 scholen die dit jaar onderscheiden werden „leverden een bijzondere prestatie in een periode waarin het al een grote opgave was om het onderwijs te continueren”, aldus de inspectie.

Door de coronacrisis waren er wel minder scholen die dit jaar hun predicaat al wilden verlengen, vertelt de woordvoerder. Een beoordeling voor het predicaat goed of excellent van de inspectie moeten scholen zelf aanvragen. De inspectie controleert elk jaar zonder aanvraag of scholen zeer zwak, onvoldoende of voldoende presteren.