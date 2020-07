Vele tienduizenden euro’s en dure auto’s bij drugsverdachte met uitkering

Eén van de dure auto’s van de verdachten wordt in beslag genomen. Ⓒ Politie.nl

VEGHEL - In de strijd tegen Nederlandse drugscriminelen heeft de politie een man van 33 uit Veghel en een 63-jarige man uit Uden opgepakt. Het duo zat waarschijnlijk achter een drugslab dat in januari in Zeeland werd aangetroffen. De verdachten beschikten over vele tienduizenden euro’s, terwijl één van hen een uitkering ontving.