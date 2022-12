Oproep tot rellen na achtste finale Marokko

Ook in Kortrijk is de politie op haar hoede na een oproep tot ’ambras’. Dat meldt de Belgische krant Het Nieuwsblad. Marokko speelt dinsdagmiddag het volgende WK-duel tegen Spanje en er wordt gevreesd dat er weer rellen zouden kunnen ontstaan in Antwerpen door een bericht dat verspreid werd op sociale media. De oproep werd via een Snapchat-account gedeeld, waarin stond dat elke buurt op het Kiel, in Borgerhout en in Deurne naar de Meir moet om daar alles leeg te halen. „Als we allemaal samen komen, kunnen de flikken niks meer doen”, stond er geschreven.Verscheidene Belgische steden vrezen voor nieuwe rellen rond de komende wedstrijd van Marokko op het WK voetbal.

De politie zet bemiddelingsteams in om mensen daarvan te weerhouden. „Het spreekt voor zich dat wij zichtbaar en minder zichtbaar aanwezig gaan zijn in het straatbeeld”, zegt een woordvoerder op de Vlaamse Radio 1. De viering van eerdere overwinningen van Marokko op het voetbaltoernooi mondden in de Belgische en Nederlandse grote steden uit in ongeregeldheden. Vooral in Brussel was de schade groot.

Ouders doen wel hun best om hun kinderen thuis te houden, constateert de politie verheugd. „Dat buurtvaders en ouders de kant van de politie kiezen is een opsteker voor ons”, aldus de woordvoerder. Ook in Kortrijk broeden jongeren op sociale media op nieuwe onlusten en is de politie op haar hoede, schrijft de krant De Morgen.

De Spaanse politie is eveneens in verhoogde staat van paraatheid uit vrees voor ongeregeldheden. Net als in Nederland heeft de politie in onder andere Antwerpen voorzorgsmaatregelen getroffen.Spanje telt meer dan 870.000 Marokkanen onder de inwoners en de politie is bezorgd over de beelden van rellen in België en Nederland na wedstrijden waarin het Marokkaanse elftal aantrad. Bovendien melden ze berichten op sociale media.

Extreemrechtse splintergroepen hebben geleid tot de volgende steden die de straat op gaan om „de straten te verdedigen.” Het zou vooral gaan om te spelen in Madrid, Sevilla en Valencia.

Tijdens het vorige WK voetbal speelden de twee ploegen in hun groep gelijk (2-2) en werd Marokko uitgeschakeld in een vorige fase van het wereldkampioenschap. Marokko heeft zich bekend gemaakt met naam in de wedstrijden tegen Spanje en Portugal benadeeld door de scheidsrechters. In alle straten van onder meer Rabat wordt met wimpels, shirts en nationale vlaggen uitgezien naar de „revanche” op Spanje.