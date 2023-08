Grote zorgen om gevaar massaal weggegooide vapes: ’Aantal branden onhoudbaar’

De afvalbranche en brandweer maken zich ernstig zorgen over het brandgevaar door de elektronische wegwerpsigaret (vape). Omdat er geen duidelijke regels voor het inleveren bestaan, worden ze in enorme aantallen aangetroffen tussen het huisvuil en veroorzaken ze regelmatig branden in vuilniswagens, waar ze met het andere afval worden samengeperst en exploderen.

De e-sigaret – vape in de volksmond – is enorm in trek als alternatief voor de gewone tabaksvariant. Ⓒ ANP/HH