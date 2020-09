Kamer: meer tijd voor terugbetalen uitgestelde belasting

Ondernemers mogen dit jaar uitstel vragen van het betalen van allerlei belastingen om zo de financiële corona-nood een beetje te lenigen. Bij de afspraken voor het derde steunpakket heeft het kabinet bepaald dat bedrijven die uitgestelde belastingen vanaf januari weer terug moeten gaan betalen. Daarvoor krijgen de ondernemers twee jaar de tijd en in elk geval in 2021 hoeven ze dan geen rente te betalen.

De Tweede Kamer vindt dat te snel gaan. VVD en D66 vragen het kabinet om bedrijven langer de tijd te geven. De twee coalitiepartijen willen dat ondernemers pas vanaf juli volgend jaar hoeven te beginnen met terugbetalen. En daarvoor moeten ze vervolgens niet twee, maar drie jaar de tijd krijgen. „We willen dat bedrijven later kunnen beginnen met terugbetalen en ze langer de tijd geven”, zegt VVD-Kamerlid Aartsen.

De andere coalitiepartijen, CDA en CU, steunen het voorstel om bedrijven meer tijd te geven ook. Oppositiepartijen PVV en SGP willen ook beweging van het kabinet op dit vlak. Als het aan de PVV ligt, krijgen bedrijven zelfs vier jaar de tijd vanaf juli volgend jaar. En de SGP vraagt het kabinet om ondernemers pas in januari 2022 te laten beginnen met terugbetalen en ze daarvoor dan vier jaar de tijd te geven.

Versobering

De Tweede Kamer debatteert donderdag over het miljarden euro’s kostende derde steunpakket voor de economie. In de oppositie is veel verzet tegen het versoberen van de steunpakketten, vooral na de jaarwisseling. Vanuit PVV, SP, PvdA, 50Plus en Denk klinkt de vraag of dat wel moet gebeuren als het dit najaar tot een tweede golf en een eventuele lockdown komt.

Het kabinet onderhandelde daarnaast de afgelopen dagen met PvdA en GL over steun voor het noodpakket. De PvdA vraagt om een ’baangarantie’ en wil dat er meer geld komt voor mensen die dicht bij hun pensioen zitten en eerder willen stoppen met werken. GL wil meer aandacht voor kwetsbare jongeren op de arbeidsmarkt die door de coronacrisis extra hard worden getroffen.