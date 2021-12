Binnenland

Verdachte beschieten ambassade Saoedi-Arabië uitte bedreigingen in gesprek met broer

Justitie eist tien jaar plus tbs met dwangverpleging tegen Mohamed A. uit Zoetermeer, die wordt verdacht van het beschieten van de ambassade van Saoedi-Arabië in Den Haag eind vorig jaar. Hij uit de bedreigingen onder andere in een gesprek met zijn broer: „Zodra ik in Marokko ben, maak ik Nederlands...