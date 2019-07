Ⓒ SAR

Twee vermissingen, twee zoektochten en twee methoden. Terwijl de politie in Oene burgers met klem verzocht niet mee te speuren naar de vermiste tiener Loes, kregen agenten in Heerenveen hulp van specialistische vrijwilligers van Search and Rescue Friesland (SAR) in de zoektocht naar Arnee Elsinga (21). Wie zijn deze mensen?