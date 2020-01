Frankrijk haalt burgers terug uit Wuhan

„Franse burgers zullen met toestemming van de Chinese autoriteiten per vliegtuig rechtstreeks naar Frankrijk worden gerepatrieerd. Dit zal halverwege de week plaatsvinden”, zei Buzyn tegen verslaggevers, eraan toevoegend dat de Chinese autoriteiten Frankrijk hadden gevraagd om op deze manier te werk te gaan.

Mensen die gerepatrieerd worden, moeten veertien dagen in quarantaine doorbrengen om te voorkomen dat het virus zich in Frankrijk verspreidt, vervolgde Buzyn.

Zij zei dat ongeveer achthonderd Franse burgers in het gebied van Wuhan wonen. Frankrijk verwacht een paar honderd mensen te repatriëren. Vrijdag werd overigens bekend dat er in dat land drie besmettingen zijn, de eerst officieel vastgestelde diagnosen van het coronavirus in Europa.