Premium Het beste van De Telegraaf

’Woning in Brussel houd ik aan voor mijn werk in Den Haag’ Nieuwe Volt-senator woont aan Ierse kust: ’Dat vind ik zelf niet vreemd’

Door Peter Winterman Kopieer naar clipboard

Eddy Hartog werd volkomen onverwacht in de Eerste Kamer gekozen Ⓒ Volt

Den Haag - Totaal onverwachts is Eddy Hartog (Volt) in de Eerste Kamer gekozen na de stem van een rebellerend GL-Statenlid in Zuid-Holland. Opvallend: de ex-ambtenaar bij de Europese Commissie woont in het idyllische kustplaatje Greystones in Ierland. Daarnaast heeft de nieuwe Volt-senator een pied-à-terre in Brussel. Verhuizen naar Nederland is hij niet van plan. „Dat hoeft ook niet.”