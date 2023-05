Premium Het beste van De Telegraaf

Stockholm scherpt regels aan naar Deens voorbeeld Schattige ’bloemenjongen’ stuit op harder Zweeds beleid tegen migranten

Door Bas van Brecht

De 11-jarige Murhaf Hamid haalde met de traditionele papieren 1 mei bloemen veel geld op, maar of hij in het land mag blijven is onduidelijk. Ⓒ foto AFP

Stockholm - „Ik woon in een van ’s werelds beste landen met goede kinderrechten en goede regels, maar het voelt raar dat je ons behandelt als een minderwaardige familie.” Met deze woorden spreekt de 11-jarige Murhaf Hamid afgelopen week het Zweedse parlement toe. Hij woont al zijn hele leven in Zweden, maar heeft geen verblijfsvergunning. Zijn geval staat niet op zichzelf in het ooit zo progressieve land. En is tekenend voor de hardere lijn tegenover migranten.