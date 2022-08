Oud-profvoetballer David Mendes da Silva blijft langer vastzitten

Da Silva wordt door het Openbaar Ministerie (OM) verdacht van betrokkenheid bij de invoer van en handel in verdovende middelen. Volgens justitie is het onderzoek naar inwoner van Barendrecht in volle gang. „Meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten”, aldus een woordvoerder van het OM.

Da Silva werd vorige week donderdag op zijn verjaardagsfeest in Barendrecht aangehouden. De recherche vermoedde dat de oud-voetballer op de hoogte was van het onderzoek en mogelijk wilde vluchtten. De zevenvoudig Oranje-international is ook verdachte in de zaak rond de malafide illegale goksite Edobet.

Cocaïnehandel

De naam van Da Silva kwam naar voren in een onderzoek naar grootschalige cocaïnehandel. Daarbij werden duizenden kilo’s coke via de haven van Rotterdam ons land binnengesmokkeld. Da Silva kwam extra in de schijnwerpers toen hij de laatste weken grote geldbedragen cash opnam. De recherche vermoedde toen dat hij een vlucht naar het buitenland voorbereidde.

De ex-prof speelde onder meer voor Ajax, AZ, Sparta, Red Bull Salzburg en Panathinaikos. Hij debuteerde in 2007 onder bondscoach Marco van Basten in het Nederlands Elftal en kwam zeven keer voor Oranje uit. Hij werd met AZ landskampioen in 2009. Als de oud-international schuldig wordt bevonden aan de verdenkingen, hangt hem een jarenlange gevangenisstraf boven het hoofd.

De advocaat van de voetballer geeft geen commentaar.