Hond valt in water en verdrinkt, baasje onderkoeld naar ziekenhuis

De politie laat aan Omroep West weten dat het dier niet kon zwemmen. Hoe hij precies in het water terecht is gekomen, is onduidelijk. De vrouw sprong bij restaurant De Knip het water in, maar kwam zelf in de problemen, omdat het water erg koud is.

Omdat de vrouw om hulp schreeuwde, werden andere mensen gewaarschuwd, die op hun beurt weer politie, brandweer en ambulance alarmeerden.

De vrouw is met onderkoelingsverschijnselen naar het ziekenhuis gebracht.