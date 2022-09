’Elke gemeente verplicht een (kleinschalig) azc’

Binnenland

Kazerne als noodopvanglocatie geopend in Groningse Zoutkamp

In het Groningse Zoutkamp opent zaterdag een noodopvanglocatie voor asielzoekers die niet terechtkunnen in Ter Apel. Op het terrein van Defensie in de Marnewaard worden vluchtelingen ondergebracht die nog niet aan de procedure in het aanmeldcentrum in Ter Apel kunnen beginnen.