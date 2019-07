Amazone (21) dood na trap paard

De jonge vrouw uit het Belgische Hamme deed mee aan een springwedstrijd. Wat er precies is gebeurd, is nog niet helemaal duidelijk. Volgens Het Nieuwsblad is het jonge paard waarschijnlijk ten val gekomen waarna Sarra een trap in het gezicht kreeg.

Ze is per ambulance naar een ziekenhuis in Antwerpen gebracht. Donderdag is ze overleden.

Jonge paarden

Sarra was ondanks haar jonge leeftijd een ervaren amazone die voornamelijk jonge paarden bereed. Ze werkte sinds twee weken ook voor de Vlaamse Liga Paardensport, waar ze verantwoordelijk was voor de organisatie van ponykampen voor kinderen.

De jonge vrouw groeide op tussen de paarden. Ook haar ouders Jurgen en Linda zitten in de paardensport. Net als haar grootvader Gerry. Ook haar vriend, waar ze sinds kort mee samenwoonde, is een echte paardenliefhebber.

Spijtig ongeval

De Hippische regionale Oost-Vlaanderen (HROV) betuigt op haar Facebookpagina haar medeleven met de familie en vrienden van de jonge vrouw.

Glenn Maes, van de Vlaamse Liga Paardensport is zwaar aangeslagen.

“In heel mijn loopbaan maakte ik het nog maar twee keer mee dat een meisje onder haar paard terechtkwam na een val. Een spijtig ongeval. Niemand valt hier iets te verwijten. Alle veiligheidsmaatregelen waren getroffen op de wedstrijd. De hulpdiensten waren zeer snel ter plaatse. Maar de verwondingen waren blijkbaar te ernstig.”