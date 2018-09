Grote overwinning regeringspartij Georgië

De uitslag is een nederlaag voor de Verenigde Nationale Beweging (UNM) van ex-president Michaïl Saakasjvili. Sandra Roelofs, de Nederlandse echtgenote van Saakasjvili, was kandidaat voor de pro-westerse oppositiepartij.

GD kwam in 2012 aan de macht en is zowel pro-westers als voorstander van toenadering tot Rusland. De partij lijkt te kunnen rekenen op 115 van de 150 zetels: genoeg om de grondwet te veranderen. De UNM koerst af op 26 zetels. De pro-Russische Alliantie van Patriotten bemachtigt waarschijnlijk zes plekken in het parlement.