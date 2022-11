Finse premier vrijgepleit van wangedrag na ’wilde feestvideo’

Er werden tientallen klachten ingediend bij het bureau toen beelden opdoken van hoe Marin samen met haar beroemde vrienden danst en zingt. Critici vonden haar feestgedrag ongepast voor een regeringsleider, maar er waren ook veel Finnen die haar steunen. Er is „geen reden om de premier te verdenken van onwettig gedrag bij de uitoefening van haar taken of van verwaarlozing van haar officiële taken”, aldus hoofd Tuomas Poysti van de toezichthoudende instelling.

De premier verdedigde zich ten tijde van het schandaal door te zeggen dat ze „een avond met vrienden” doorbracht en de opnames „in een privégebouw” waren gemaakt. „Ik ben een mens. En ook ik verlang soms naar vreugde, licht en plezier te midden van deze donkere wolken”, aldus Marin.

De beoordeling of haar vrijetijdsgedrag moreel laakbaar is, is volgens Poysti een zaak van het parlement. Hij wees er bovendien op dat „politieke verantwoording ook periodiek wordt gewogen bij democratische verkiezingen.”