Doorbraak mysterieuze kofferbakmoord stap dichterbij

Het zwaar toegetakelde lichaam van Ralf Meinema werd op 31 maart 2017 aangetroffen in de kofferbak van zijn eigen Mercedes. Ⓒ Persbureau Meter

Emmen - Het lijkt erop dat de spectaculaire verhoging van het tipgeld naar 100.000 euro in de zaak rond de Drentse kofferbakmoord het beoogde effect krijgt. Er is bij de politie Noord-Nederland nieuwe informatie binnengekomen over auto’s van de mogelijk betrokkenen bij de moord op Ralf Meinema.