Telefoons ‘vermomd’ als gras met drone gedropt op luchtplaats Sittardse gevangenis

Het voorval vond plaats in de nacht van zaterdag 5 november op zondag 6 november. Dat bevestigt gevangeniswoordvoerster Christa Lemmen. De telefoons waren stevig ingepakt en beplakt met gras, zodat ze niet zouden opvallen op de grasmat van de luchtplaats van de gevangenis.

Vier telefoons

In ieder pakket zaten twee telefoons. Opladers en simkaarten waren meegeleverd. De drone die de toestellen richting de luchtplaats bracht, werd opgemerkt door een dronedetectiesysteem dat de gevangenis sinds dit jaar in gebruik heeft. Daarop zijn twee complexbeveiligers op onderzoek uitgegaan. Zij vonden de twee graspakketten. Het was overigens nog maar de vraag of de telefoons anders wel binnen waren geraakt; de buitenplaats wordt iedere dag gecontroleerd voordat gevangenen luchten.

Nog niet alle Nederlandse gevangenissen zijn voorzien van een dronedetectiesysteem. De inrichtingen die er wel een hebben, beschikken bovendien niet allemaal over hetzelfde systeem. Het ministerie van Justitie en Veiligheid doet geen uitspraken over welke gevangenis welk detectiesysteem gebruikt. In het algemeen wordt er gebruikgemaakt van radartechniek, camera’s, frequentiedetectie en radiofrequentiesensoren. De omgeving rondom iedere gevangenis in Nederland geldt overigens als no-flyzone. Er gelden boetes tot 7800 euro voor mensen die er toch een drone laten opstijgen. Op het binnensmokkelen van verboden voorwerpen in een gevangenis staan maximaal zes maanden celstraf of een geldboete tot 9000 euro.