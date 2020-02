Vijf gevallen coronavirus bij Britten in Frans skioord

De besmette mensen behoren tot een groep van elf Britten die eind januari samen in een chalet waren. Eén van hen was uit Singapore gekomen en die heeft het virus meegenomen uit Azië. De Franse autoriteiten zijn op zoek naar mensen die met hem in contact zijn geweest. In totaal zijn er elf gevallen van het vrius in Frankrijk geconstateerd.

