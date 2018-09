’Hier is een zekere moed voor nodig’

Misschien is het de briefschrijver niet helemaal duidelijk hoe democratie werkt. Zelfs bij landelijke parlementsverkiezingen komen we niet boven de 75 procent uit. Terwijl daarbij toch voor vier jaar het landsbestuur min of meer wordt bepaald.

Maar je hoeft niet te komen. Wie wel komt, bepaalt. En er was inderdaad sprake van een raadgevend referendum. Maar de heer Rutte heeft beweerd dat hij zich aan de uitslag ervan zou houden. Dat doet hij (bij wijze van uitzondering komt hij een toezegging na), en nu verwijt u hem het ontbreken van politieke moed. Zelfs u moet inzien dat er wel een zekere moed voor nodig is om je met deze boodschap in Brussel te melden.

R. Schulte, Helvoirt