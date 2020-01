Vier jaar cel dreigt voor poepende toeristen in Machu Picchu

De zes werden betrapt in de Zonnetempel, die gesloten is voor het publiek om ervoor te zorgen dat het gebouw in goede staat blijft. Naast het zestal werd er ook ontlasting in de tempel aangetroffen. Daarnaast waren er stukjes steen van de muur afgebrokkeld en werd er een scheur in de vloer ontdekt.

Zonnetempel Ⓒ Hollandse Hoogte / Hemis Creative and Travel Imagery

Volgens France24 gaat het om toeristen uit Frankrijk, Brazilië, Argentinië en Chili. „Ze blijven vastzitten en er wordt onderzocht of ze schuldig zijn aan het beschadigen van cultureel erfgoed in Peru”, aldus een politiewoordvoerder.

Machu Picchu werd in 1983 opgenomen in de Werelderfgoedlijst van UNESCO. Het is een van de zeven wereldwonderen.